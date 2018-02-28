«Чуть не разрубило надвое»: в Брянске на тротуар обрушился рекламный щит

Сорванный ветром с рекламного щита кусок металла едва не стоил жизни прохожему в Брянске.

«Проходил мимо, чуть не разрубило надвое. Самолет, Советский район», – рассказал в соцсетях один из очевидцев, успевший сфотографировать последствия ЧП.

По словам горожан, через непродолжительное время упавший металлический лист некий мужчина погрузил в микроавтобус и увез.

Напомним, 1 марта на Брянск обрушился сильный снегопад. Порывы ветра достигали 10 метров в секунду.