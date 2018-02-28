В Брянске пожарные полчаса тушили ветошь в квартире

Ветошь стала причиной пожара в квартире пятиэтажного дома в Брянске.

Пожар произошел днем 1 марта на улице Дружбы, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 14.14, через семь минут после вызова, на место прибыли пожарные расчеты ПСЧ-12 в составе двух автоцистерн и одной автолестницы.

На площади 5 квадратных метров в квартире горела ветошь. Потушить ее удалось спустя почти полчаса – в 14.41.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.