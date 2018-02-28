На брянской трассе водитель «Калины» протаранил попутную «Оку»

Один человек ранен в результате аварии на 433-м километре трассы Москва – Киев в Брянской области.

Как сообщили в областной ГИБДД, 1 марта около 10.05 40-летний водитель «Лады Калины», двигаясь в сторону Брянске, не соблюдая дистанцию, протаранил попутную «Оку» под управлением 25-летнего водителя.

41-летняя пассажира «Оки» получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Медики отпустили ее с назначением лечения.