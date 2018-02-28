Брянец пожаловался на умерший двигатель после заправки на АЗС
В Брянске автомобилист и общественник Константин Баранов пожаловался на некачественный бензин.
Как рассказал Константин Баранов, 22 февраля он заправил машину 95-м бензином на АЗС на мясокомбинате в Фокинском районе.
«От детонаций внутренности одной из свечей выпали в цилиндр. Предстоит ремонт двигателя», – сообщил он.
При этом в сервисе, по словам Баранова, отметили, что это уже второй за неделю подобный случай после заправки на этой же АЗС.
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