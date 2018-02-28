Брянец пожаловался на умерший двигатель после заправки на АЗС

В Брянске автомобилист и общественник Константин Баранов пожаловался на некачественный бензин.

Как рассказал Константин Баранов, 22 февраля он заправил машину 95-м бензином на АЗС на мясокомбинате в Фокинском районе.

«От детонаций внутренности одной из свечей выпали в цилиндр. Предстоит ремонт двигателя», – сообщил он.

При этом в сервисе, по словам Баранова, отметили, что это уже второй за неделю подобный случай после заправки на этой же АЗС.



