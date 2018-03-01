В Брянске женщина убила сожителя 11 ножевыми ударами

В Брянске 32-летняя женщина зарезала сожителя.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, ночью 27 апреля прошлого года в своей квартире в Бежицком районе женщина нанесла своему сожителю не менее 11 ударов ножом в область груди и спины. Травмы оказались смертельными.

Это было не первое нападение жительницы Бежицы на сожителя. Ранее она нанесла ему несколько ударов предметом, используемым в качестве оружия, по различным частям тела, причинив, по данным прокуратуры, легкий вред его здоровью.

Бежицкий районный суд приговорил женщину к девяти годам одному месяцу исправительной колонии общего режима.

Но та заявила о своей невиновности и подала апелляцию. Брянский областной суд оставил приговор в силе.