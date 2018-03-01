В Брянске женщина убила сожителя 11 ножевыми ударами
В Брянске 32-летняя женщина зарезала сожителя.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, ночью 27 апреля прошлого года в своей квартире в Бежицком районе женщина нанесла своему сожителю не менее 11 ударов ножом в область груди и спины. Травмы оказались смертельными.
Это было не первое нападение жительницы Бежицы на сожителя. Ранее она нанесла ему несколько ударов предметом, используемым в качестве оружия, по различным частям тела, причинив, по данным прокуратуры, легкий вред его здоровью.
Бежицкий районный суд приговорил женщину к девяти годам одному месяцу исправительной колонии общего режима.
Но та заявила о своей невиновности и подала апелляцию. Брянский областной суд оставил приговор в силе.
Новости регионов
АПХ «Мираторг» и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение по переводу транспорта на газомоторное топливо
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в Центральном федеральном округе. Специалисты компании установили 8 842 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, из которых 371– в Брянской области. В каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. ПАО «Ростелеком» назначено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.
В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2017 год. За отчетный период в филиал поступила 1351 заявка на ТП, заключено 1084 договора, исполнено 1432 договора. Общая объем мощности, выданный потребителям, составила 27,343 МВт.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.