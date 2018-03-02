В Брянске после ДТП Renault пробил ограждение

Дорожная авария произошла днем 3 марта в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, на пересечении улиц III Интернационала и Орловской столкнулись две легковые машины. От удара одна из них – Renault – вылетела с дороги и протаранила металлическое ограждение.

По предварительным данным, в результате аварии серьезно никто не пострадал. Официальной информации о случившемся пока не поступало.