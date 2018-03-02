7 человек эвакуированы, 1 спасен при пожаре на Куйбышева в Брянске

Крупный пожар произошел вечером 3 марта в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в восьмом часу загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Куйбышева. Пожарные добирались до места вызова семь минут, приступив к тушению в 19.50.

По данным МЧС, в квартире на втором этаже горело личное имущество жильцов. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали семь человек.

Полностью потушить пожар удалось в 20.08. Одного человека спасли из горящей квартиры.

Причина пожара устанавливается.