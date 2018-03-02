В Брянске девушка-водитель сбила пешехода: у мужчины сломан череп

На мосту в направлении улицы Свердлова в областном центре случилась авария с участием двух авто, и-за этого на проезжей части образовалась пробка – сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети 2 марта.

Порыв на трубах горячей воды случился в районе улицы 12 лет Октября 2 марта, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.

30-летний житель Смоленска, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей, совершил несколько разбойных нападений на аптеки и торговые павильоны; сейчас подозреваемый задержан, и ему грозит срок.

Брянск, 2 марта – АПХ «Мираторг», крупнейший производитель основных видов мяса в России, и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение, предусматривающее перевод части транспортного флота агрохолдинга на газомоторное топливо, а также обеспечение газозаправочной инфраструктурой "Газпром"

Мужчина 31 года получил ожоги во время возгорания, случившегося в жилом доме на улице Борисоглебской в Смоленске 2 марта, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП с участием иномарок Opel и Ford произошло в областном центре на пересечении улиц Индустриальная и Попова 3 марта, об этом сообщил Смоленский автопортал.

Как сообщили в областной ГИБДД, 3 марта около 19.40 на улице Советской мужчину сбила 27-летняя водитель Volkswagen Jetta. Автомобилистка ехала от переулка Трудового к проспекту Станке Димитрова. Пешеход переходил дорогу по диагонали в неположенном месте, в восьми метрах от «зебры».

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«Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ в ЦФО «Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в Центральном федеральном округе. Специалисты компании установили 8 842 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, из которых 371­– в Брянской области. В каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. ПАО «Ростелеком» назначено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.

Расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД изменится в период празднования Международного женского дня В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.

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