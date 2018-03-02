В Брянске девушка-водитель сбила пешехода: у мужчины сломан череп
В Брянске 43-летний пешеход, нарушивший ПДД, оказался в больнице.
Как сообщили в областной ГИБДД, 3 марта около 19.40 на улице Советской мужчину сбила 27-летняя водитель Volkswagen Jetta. Автомобилистка ехала от переулка Трудового к проспекту Станке Димитрова. Пешеход переходил дорогу по диагонали в неположенном месте, в восьми метрах от «зебры».
Его госпитализировали со сдавленным переломом черепа.
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