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В Брянске девушка-водитель сбила пешехода: у мужчины сломан череп

Опубликовано Сегодня, 13:26

В Брянске 43-летний пешеход, нарушивший ПДД, оказался в больнице.

Как сообщили в областной ГИБДД, 3 марта около 19.40 на улице Советской мужчину сбила 27-летняя водитель Volkswagen Jetta. Автомобилистка ехала от переулка Трудового к проспекту Станке Димитрова. Пешеход переходил дорогу по диагонали в неположенном месте, в восьми метрах от «зебры».

Его госпитализировали со сдавленным переломом черепа.

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