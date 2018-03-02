В Брянске неизвестные «лайкнули» более 10 машин

Неизвестные устроили зимнюю «художественную акцию» в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в ночь на 4 марта в микрорайоне Сосновый Бор «кто-то лайкнул припаркованные машины». На более чем 10 автомобилях, заметенных снегом, появились «сердечки».

«Пришла весна, а с ней любовь», «Главное, что не гвоздем... Пусть лайкают», – пишут брянцы, комментируя опубликованное в соцсетях фото.