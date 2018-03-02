Девушка ранена в ДТП с «Рено» и «Калиной» в Брянске
20-летняя девушка пострадала в результате аварии в Брянске.
3 марта около 20.30 на улице Войстроченко столкнулись Renault Duster и «Лада Калина» (на фото).
По информации областной ГИБДД, 29-летний водитель Renault Duster, двигаясь от улицы Крахмалева к улице Бежицкой, не справился с управлением и протаранил встречную «Ладу Калину» под управлением 23-летнего водителя.
Девушку – пассажирку «Калины» госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.
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