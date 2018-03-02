Из-за снегопада в Троебортном застряли фуры

Крупный затор образовался 4 марта у многостороннего автомобильного пункта пропуска Троебортное в Севском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, на федеральной трассе М-3 Украина застряла большегрузная техника.

Для растаскивания заторов на место направлены оперативная группа Севского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа Главного управления МЧС России по Брянской области, «КамАЗ» специализированной пожарно-спасательной части «Лесник». Организовано взаимодействие с сотрудниками ГИБДД.

В Севском районе, по данным МЧС, развернуты шесть стационарных пунктов обогрева, действуют четыре заправки. На 501-м километре трассы Украина есть мобильный пункт обогрева.

В ликвидации последствий происшествия было задействовано 15 человек и пять единиц техники.