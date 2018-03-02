Скорая помощь застряла в сугробе в брянском дворе

В Брянске нечищеные дороги и дворы создают препятствия для проезда машин экстренных служб.

Как сообщают в соцсетях жители Советского района, днем 4 марта машина скорой помощи не смогла проехать по двору дома № 67 по проспекту Станке Димитрова. Выталкивать скорую пришлось фельдшеру и местным жителям.

«Вот так у нас сегодня весь день! Не хочешь помереть – толкай скорую. Спасибо коммунальщикам, которые не забывают исправно, каждый месяц, приносить счета за комуслуги. Чистить дороги в этом районе должны, но увы! Телефоны недоступны, у них выходной, а про снегопады в стране, которые идут неделю, они не слышали», – возмущаются они.

Аналогичная ситуация сложилась и в других районах Брянска и области: из-за обильных снегопадов, которые пришлись на выходные, брянские дороги превратились в непреодолимые препятствия.