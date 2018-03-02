15-летняя девочка поранила лицо при ДТП с Nissan X-Trail и Volkswagen в Брянске
15-летняя школьница пострадала в результате аварии в Советском район Брянска.
3 марта около 16.55 у дома № 86 по улице Калинина столкнулись Nissan X-Trail и Volkswagen Jetta.
Как сообщили в городском ОГИБДД, водитель Nissan X-Trail ехал по крайней левой полосе со стороны улицы Арсенальной к улице Фокина с левым поворотом на улицу Горького и протаранил Volkswagen Jetta, водитель которого двигался в крайней правой полосе со стороны улицы Фокина к улице Арсенальной.
15-летняя девятиклассница городского лицея получила ушиб мягких тканей лица.
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