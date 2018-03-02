Пенсионерка погибла при пожаре на Молодежной улице в Сураже

Пожилая женщина погибла в результате пожара в Сураже.

Пожар в частном жилом доме по улице Молодежной произошел днем 4 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 12.53.

На площади 5 квадратных метров в деревянном доме площадью 45 квадратных метров горела стена. Пламя потушили в 13.23.

66-летняя хозяйка дома погибла. Причину возгорания установят эксперты.