У бассейна ДОСААФ в Брянске загорелся автобус

Более 280 млн рублей было вложено на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в 2017 году, такие средства были направлены из федерального и областного бюджетов в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов – сообщил во время брифинга для СМИ начальник департамента по образованию и науке Николай Колпачков.