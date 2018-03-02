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У бассейна ДОСААФ в Брянске загорелся автобус

Опубликовано Сегодня, 11:30

Утром 5 марта на остановке «Бассейн ДОСААФ» в Брянске загорелся пассажирский автобус.

По словам очевидцев, ЧП произошло около 10.00. Автобус окутал густой дым. На месте работали сотрудники регионального ГУ МЧС. Возгорание оперативно потушили.

Как сообщают очевидцы, в результате пожара никто не пострадал. Официальной информации от МЧС пока не поступало.

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