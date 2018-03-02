Три машины столкнулись на переулке Пилотов в Брянске

Тройная авария произошла днем 5 марта в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, во втором часу на заснеженной дороге по переулку Пилотов не смогли разъехаться три легковые машины.

«Перегородили практически всю дорогу. Собираются пробки в оба направления. Ищите пути объезда», – рассказал автор видео Андрей Ковалев.

По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.