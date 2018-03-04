Автомобилистка, не умеющая сдавать назад, устроила пробку в Брянске

Курьезное автопроисшествие произошло в Фокинском районе Брянска 5 марта.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина за рулем внедорожника (на фото) спровоцировала пробку на Московском проспекте.

«Ситуация была такая: девушка повернула на дорогу, при этом перекрыла проезд шести машинам, которые выезжали на главную дорогу. При просьбе всех водителей, чтобы она сдала назад и пропустила поток из шести машин, она сказала, что не умеет, – рассказала свидетельница случившегося Мария Сычева. – После 10 мин убеждения все же сдать назад она просто сидела в машине и улыбалась. Благо пришел водитель из рядом припаркованного автомобиля, проехал вперед, и автоледи продолжила свое движение».

По словам Марии, дорожный конфликт длился около 10 минут. «Вопрос: кто выдал ей права?» – недоумевает девушка.