Поиск по сайту

Автомобилистка, не умеющая сдавать назад, устроила пробку в Брянске

Опубликовано Вчера, 17:40

Курьезное автопроисшествие произошло в Фокинском районе Брянска 5 марта.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина за рулем внедорожника (на фото) спровоцировала пробку на Московском проспекте.

«Ситуация была такая: девушка повернула на дорогу, при этом перекрыла проезд шести машинам, которые выезжали на главную дорогу. При просьбе всех водителей, чтобы она сдала назад и пропустила поток из шести машин, она сказала, что не умеет, – рассказала свидетельница случившегося Мария Сычева. – После 10 мин убеждения все же сдать назад она просто сидела в машине и улыбалась. Благо пришел водитель из рядом припаркованного автомобиля, проехал вперед, и автоледи продолжила свое движение».

По словам Марии, дорожный конфликт длился около 10 минут. «Вопрос: кто выдал ей права?» – недоумевает девушка.

 5850
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Девушка на «Лексусе» устроила тройное ДТП на Городище в Брянске
  • Две маршрутки столкнулись у остановки «Брянск II»: есть пострадавшие
  • 23-летняя автомобилистка устроила лобовое ДТП на трассе Брянск – Новозыбков
  • Полицейская машина попала в массовое ДТП в Брянске
  • Под Брянском автомобилистка «без тормозов» протаранила Opel
    •
    Новости регионов
    Вязьмичка подозревается в афере на сумму более полумиллиона рублей
    17:53:18 05-03-2018
    Вяземская полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в афере на 650 тысяч рублей – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    Смоленских детей-сирот обеспечат 265-ю квартирами
    17:17:28 05-03-2018
    Более 280 млн рублей было вложено на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в 2017 году, такие средства были направлены из федерального и областного бюджетов в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов – сообщил во время брифинга для СМИ начальник департамента по образованию и науке Николай Колпачков.
    На Кирова авто врезалось в мусоровоз, на Нормандии-Неман стоят троллейбусы, а на Витебке - серьезное ДТП
    16:37:20 05-03-2018
    Легковушка притерлась с мусоровозом на улице Кирова в областном центре 5 марта – сообщила группа «drive 2 Смоленск»  в соцсети.
    Пожилая смолянка не смогла самостоятельно выбраться из ванны
    15:27:38 05-03-2018
    У пенсионерки, проживающей в доме на улице Соколовского, не было сил выбраться из ванны, ее дочь сообщила об этом спасателям, информирует сайт «Рабочий путь» со ссылкой на «Пожарно-спасательный центр».
    На Нормандии-Неман в Смоленске столкнулись два Renaut, а на Кирова - «тройное» ДТП
    14:40:21 05-03-2018
    ДТП из трех автомобилей произошло 5 марта на улице Кирова в областном центре – сообщает группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Рославльчанка предстанет перед судом за присвоение более 1 млн рублей
    14:11:00 05-03-2018
    Правоохранители Десногорска возбудили уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Рославля, подозреваемой в присвоении денег магазина – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    Лента новостей
    Вчера, 19:06
    За время снегопада с улиц Брянска вывезли 3700 кубометров снега
    Вчера, 19:00
    В Брянске УК оштрафовали на 720 тысяч за нежелание работать
    Вчера, 18:20
    В Клинцах пациент умер из-за ошибки врачей
    Вчера, 17:40
    Автомобилистка, не умеющая сдавать назад, устроила пробку в Брянске
    Вчера, 17:00
    В Брянске началась торговля цветами к 8 Марта (АДРЕСА)
    Вчера, 16:20
    Центр Брянска встал в гигантской пробке
    Вчера, 15:40
    Три машины столкнулись на переулке Пилотов в Брянске (ВИДЕО)
    Вчера, 15:00
    Умер администратор дублирующего состава «Динамо-Брянск»
    Вчера, 14:20
    15-летняя девочка поранила лицо при ДТП с Nissan X-Trail и Volkswagen в Брянске
    Вчера, 13:40
    В Новозыбкове чиновники дали многодетной семье квартиру с жильцом «вдовесок»
    Вчера, 13:00
    Пенсионерка погибла при пожаре на Молодежной улице в Сураже
    Вчера, 12:30
    В Сети появилось видео о снежном апокалипсисе на Романа Брянского (ВИДЕО)
    Вчера, 12:00
    Жителя Клинцов, случайно уронившего девушку, судят за ее гибель
    Вчера, 11:30
    У бассейна ДОСААФ в Брянске загорелся автобус (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 11:00
    «Бесконечный трындеж»: Чернов призвал брянского губернатора взяться за лопату
    Вчера, 10:30
    Жильцы дома в Брянске наняли трактор, чтобы расчистить двор
    Вчера, 10:00
    Очередь на брянской границе сократилась на 50 фур
    Вчера, 09:30
    Девушка ранена в ДТП с «Рено» и «Калиной» в Брянске
    Вчера, 09:00
    Губернатор объяснил массовую вырубку деревьев в Брянске
    Вчера, 08:30
    Брянский губернатор: «Наши жители хотят слышать красивую ложь»
    Вчера, 08:00
    Брянский журналист снял на видео собаку с трупом кота
    4-03-2018, 17:36
    Коммунальщики пытаются расчистить Брянск после снегопада
    4-03-2018, 16:32
    Скорая помощь застряла в сугробе в брянском дворе
    4-03-2018, 16:25
    Из-за снегопада в Троебортном застряли фуры
    4-03-2018, 13:59
    Авиарейс Санкт-Петербург – Брянск отменили из-за снегопада
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:33
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные
    Вчера, 15:51
    Юные футболисты из Брянска и Тулы поедут на соревнования в Сочи
    Вчера, 15:48
    С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание со счета мобильного телефона.
    Вчера, 11:59
    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метр
    2-03-2018, 19:39
    АПХ «Мираторг» и ООО «Газпром газомоторное топливо»  заключили соглашение  по переводу транспорта на газомоторное топливо
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске неизвестные «лайкнули» более 10 машин
    Новости Общество
    Мартовская метель засыпала Брянск снегом
    Политика О главном
    Брянский губернатор: «Наши жители хотят слышать красивую ложь»
    Новости Общество
    Из гипермаркета в Брянске изъяли 178 килограммов опасной говядины
    Происшествия О главном
    Двое водителей ранены при столкновении «УАЗа» и «Опеля» под Унечей
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    Получить полный доступ к Единому порталу госуслугможно через онлайн-банкинг

    Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.

    РЖД новости
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные

    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходныеБрянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в январе взыскало с должников около 5 миллионов рублей за поставленную электроэнергию
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метр

    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!