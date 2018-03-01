За ночь в Брянске сгорели две машины
Два автомобиля сгорели в Брянске в ночь на 6 марта.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на начале первого ночи загорелась машина, припаркованная на 4-м Карачижском переулке в Советском районе. Пожарные прибыли на место в 0.12, через шесть минут после вызова. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Машину потушили в 0.23.
В шестом часу утра пожар произошел на улице Литейной в Бежице. Прибыв в 5.47, через семь минут после вызова, пожарные также обнаружили возгорание в моторном отсеке автомобиля. В 5.57 пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожаров предстоит установить экспертам.
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