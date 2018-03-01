22-летний житель Белой Березки до смерти забил молодую жену

Ссора двух супругов из поселка Белая Березка Трубчевского района закончилась гибелью молодой девушки.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, ночью 22 февраля пьяный 22-летний муж не менее двух раз ударил жену кулаком по голове. 2 марта девушка умерла в больнице.

Молодому человеку предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас он находится под стражей.