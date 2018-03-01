В Почепе 11-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под Kia

Холдинг «РЖД» для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.