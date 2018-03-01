В Почепе 11-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под Kia
11-летний мальчик пострадал в результате ДТП в Почепе.
5 марта на улице Стародубской ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу, сбил 36-летний водитель Kia Spectra, который ехал от центра Почепа к трассе Брянск – Новозыбков, сообщили в областной ГИБДД. Мальчик получил перелом наружной лодыжки.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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