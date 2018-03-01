В поселке Снежка сгорела сауна

Днем 6 марта загорелась сауна в брянском поселке Снежка.

Пожар произошел в третьем часу, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 14.40 – через 14 минут после вызова.

К этому времени пламя распространилось на площади 9 квадратных метров внутри сауны. Пожар удалось потушить в 14.50.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.