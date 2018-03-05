В Брянске у пассажиров поезда конфисковали более 4 центнеров мяса, колбасы и орехов
В Брянске у пассажиров молдавского и украинского поездов за неделю конфисковали 195 кг мяса, 60 кг колбасных изделий неизвестного происхождения и 178 кг очищенных грецких орехов.
Совместные проверки с 28 февраля по 6 марта на вокзале Брянск I проводили региональное Управление Россельхознадзора и Пограничное УФСБ России по Брянской области.
Мясо и колбасу пассажиры кишиневского поезда везли без ветеринарных сопроводительных документов. Орехи по правилам РФ запрещено ввозить в ручной клади и багаже пассажиров, следующих с Украины.
Всю нелегальную продукцию изъяли и вернули на сопредельную территорию. Ее владельцев привлекли к административной ответственности.
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