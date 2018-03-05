У Локтя столкнулись «Мазда», «ВАЗ» и «ГАЗ»: есть раненый

Тройная авария произошла у Локтя Брасовского района утром 6 марта.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 8.00 на 433-м километре трассы Украина столкнулись Mazda 323, «ВАЗ-2115» и «ГАЗ».

По данным брянской полиции, 30-летний водитель Mazda, двигаясь от Брянска к Севску, протаранил «ВАЗ-2115» под управлением 28-летнего водителя, который остановился для поворота. Затем Mazda отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «ГАЗ А31R33» под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии водитель «ВАЗа» получил ушиб поясничного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга.





