В Брянске после тарана «ВАЗа» пострадала девушка-водитель
27-летняя девушка пострадала в результате аварии в Советском районе Брянска.
ДТП произошло 6 марта около 8.30 у дома № 37 по улице Пересвета, сообщили в городском ОГИБДД (на фото).
24-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал от проспекта Станке Димитрова к улице Красноармейской. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутный KIA Ceed под управлением девушки-водителя.
Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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