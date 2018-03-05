В Брянске после тарана «ВАЗа» пострадала девушка-водитель

Областной центр впервые принял Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Почётное право принимать молодых спортсменов досталось городу не сразу: изначально турнир собирались проводить в Краснодаре. И всё же организаторов привлёк Смоленск.

Жительница Рославля опубликовала фото поломанного бойлера в соцсети в группе «Подслушано в Рославле» 7 марта.

Большое количество машин стали на трассе «М1» со стороны Вязьмы в направлении Смоленска по причине аварии с участием большегруза 7 марта – сообщает группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Экс-директор управляющей компании, 48-летняя женщина, пойдет под суд – ее подозревают в растрате денег – сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Порыв на водопроводных сетях случился днем 7 марта в Промышленном районе областного центра, из-за этого жители восьми улиц оказались без воды, сообщила пресс-служба «Горводоканала».

64-летний мужчина погиб в результате ДТП, случившегося на 10-м километре трассы «Монастырщина-Татарск» в районе деревни Доманово 10 января 2018 года; смоленские правоохранители уже занялись расследованием инцидента, сообщила пресс-служба управления МВД.

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24-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал от проспекта Станке Димитрова к улице Красноармейской. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутный KIA Ceed под управлением девушки-водителя.

ДТП произошло 6 марта около 8.30 у дома № 37 по улице Пересвета, сообщили в городском ОГИБДД (на фото).

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Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.