На Фокина в Брянске женщина на SsangYong сбила пенсионерку
38-летняя автомобилистка сбила 73-летнюю женщину в центре Брянска.
ДТП произошло 6 марта около 11.35 на улице Фокина в Советском районе, сообщает городское ОГИБДД.
Женщина за рулем SsangYong Actyon не заметила пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали с закрытым переломом мыщелка правой голени.
По результатам медосвидетельствования, в момент ДТП женщина-водитель была трезвой. Сейчас полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!