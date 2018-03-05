На Урицкого в Брянске мужчина упал в автобусе и сломал ребро
В Брянске пассажир получил травму во время поездки в автобусе.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 5 марта около 15.00 у остановки «Улица Урицкого» при резком торможении упал пассажир автобуса № 5. Медики диагностировали у него перелом 11-го ребра слева.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Проводится проверка.
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