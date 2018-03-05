Брянец украл дорогие духи, чтобы порадовать девушку 8 Марта

26-летний житель Советского района Брянска пошел на кражу, чтобы поздравить девушку с 8 Марта.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в магазине косметики в Советском районе. Покупатель на глазах у работников торгового зала схватил с прилавка упаковку духов и скрылся.

Подозреваемого, ранее уже судимого, задержали в течение суток. Он признался, что планировал подарить духи своей девушке в Международный женский день. Духи у него удалось изъять (на фото).

По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет заключения.