В центре Брянска скорая застряла в сугробе спустя три дня после снегопада
Недавний снегопад продемонстрировал неготовность брянских коммунальщиков к зиме.
Напомним, в прошлые выходные на областной центр обрушилась сильная метель. В первые дни после снегопада движение в городе было парализовано практически полностью, несмотря на то что городские и областные власти заявили о своевременной расчистке улиц. Машины экстренных служб с трудом доезжали до мест вызовов.
Но и спустя три дня ситуация не изменилась. На бездействие коммунальщиков жаловались как жители частного сектора, так и жильцы многоэтажек.
7 марта в центре Брянска в снегу увязла машина скорой помощи. Инцидент произошел у супермаркета «Корица» на проспекте Ленина, сообщают в соцсетях очевидцы. Из сугроба скорую выталкивали медики, прохожие и проезжавшие мимо водители. Один из них запечатлел происходящее на авторегистратор.
«Прошло 3 дня после сильного снегопада. Центр города напротив корицы, – подписал он видео, заключив: – Такие дороги в Брянске».
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