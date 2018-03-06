Четыре человека ранены при столкновении «ВАЗа» со столбом в Жуковке

Четыре человека получили травмы в результате аварии в Жуковке.

Как сообщили в областной ГИБДД, 7 марта около 0.40 на улице Карла Маркса 19-летний водитель «ВАЗ-211440» не справился с управлением и протаранил электроопору.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. 24-летний пассажир получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и ушиб брови. У 30-летней пассажирки – травмы пояснично-крестцового отдела позвоночника, ушиб стопы и сотрясение головного мозга. У 27-летней девушки – ушибленная рана лба.