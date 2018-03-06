На Речной в Брянске пенсионер на Renault сбил пешехода

Жительница Рославля опубликовала фото поломанного бойлера в соцсети в группе «Подслушано в Рославле» 7 марта.

Большое количество машин стали на трассе «М1» со стороны Вязьмы в направлении Смоленска по причине аварии с участием большегруза 7 марта – сообщает группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Экс-директор управляющей компании, 48-летняя женщина, пойдет под суд – ее подозревают в растрате денег – сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Порыв на водопроводных сетях случился днем 7 марта в Промышленном районе областного центра, из-за этого жители восьми улиц оказались без воды, сообщила пресс-служба «Горводоканала».

64-летний мужчина погиб в результате ДТП, случившегося на 10-м километре трассы «Монастырщина-Татарск» в районе деревни Доманово 10 января 2018 года; смоленские правоохранители уже занялись расследованием инцидента, сообщила пресс-служба управления МВД.

Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского 18 марта примет участие в концертной программе «Танцуй и пой, моя Россия» в Государственном Кремлевском Дворце , сообщила пресс-служба администрации области.

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Пешехода госпитализировали с трехлодыжечным переломом с подвывихом стопы.

Как сообщили в областной ГИБДД, 7 марта около 22.25 пешехода, внезапно вышедшего на дорогу в неположенном месте, сбил 66-летний водитель Renault Sаndеrо Sтерwау, который ехал со стороны Бежицы к вокзалу Брянск I.

41-летний мужчина пострадал в результате аварии на улице Речной в Брянске.

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Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.