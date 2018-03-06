На Речной в Брянске пенсионер на Renault сбил пешехода
41-летний мужчина пострадал в результате аварии на улице Речной в Брянске.
Как сообщили в областной ГИБДД, 7 марта около 22.25 пешехода, внезапно вышедшего на дорогу в неположенном месте, сбил 66-летний водитель Renault Sаndеrо Sтерwау, который ехал со стороны Бежицы к вокзалу Брянск I.
Пешехода госпитализировали с трехлодыжечным переломом с подвывихом стопы.
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