В Брянске горела постель – пожарные ехали 10 минут
Вечером 8 марта произошел пожар в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, около 21.00 пожар случился в частном доме по улице Гончарова. Прибыв на место в 21.12, через 10 минут после вызова, пожарные обнаружили, что на площади 1 квадратный метр в доме горят постельные принадлежности. Потушить постель удалось в 21.14.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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