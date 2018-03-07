В Брянске горела постель – пожарные ехали 10 минут

Вечером 8 марта произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, около 21.00 пожар случился в частном доме по улице Гончарова. Прибыв на место в 21.12, через 10 минут после вызова, пожарные обнаружили, что на площади 1 квадратный метр в доме горят постельные принадлежности. Потушить постель удалось в 21.14.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.