Брянцев просят помочь найти угнанный у москвича Infiniti
Брянцев просят помочь в поисках Infiniti, угнанного в Московской области.
«В МО угнали машину, гнали через Калугу в вашу сторону, если есть какая-либо информация, видели, слышали, буду очень благодарен!», – обратился к брянцам владелец машины Никита Каковкин.
По его словам, 8 Марта автомобиль был припаркован у дома № 44 по Северному шоссе. Угонщикам он пожелал, чтобы у них «ноги отсохли в честь праздника».
Связаться с автовладельцем можно по телефону +7-968-598-31-36.
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