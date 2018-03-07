Брянцев просят помочь найти угнанный у москвича Infiniti

Брянцев просят помочь в поисках Infiniti, угнанного в Московской области.

«В МО угнали машину, гнали через Калугу в вашу сторону, если есть какая-либо информация, видели, слышали, буду очень благодарен!», – обратился к брянцам владелец машины Никита Каковкин.

По его словам, 8 Марта автомобиль был припаркован у дома № 44 по Северному шоссе. Угонщикам он пожелал, чтобы у них «ноги отсохли в честь праздника».

Связаться с автовладельцем можно по телефону +7-968-598-31-36.



