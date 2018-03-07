Под Унечей столкнулись фура, «Форд» и «Шевроле»: ранены мужчина и девочка
Два человека пострадали в результате тройной аварии с участием большегруза в Унечском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 8 марта около 15.10 на 129-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись фура Scania, Ford Focus и Chevrolet Cobalt.
По предварительной версии брянской полиции, 44-летний водитель Scania не справился с управлением и протаранил Ford Focus, 48-летний водитель которого остановился впереди для поворота налево.
От удара Ford столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 42-летней женщины, которая ехала во встречном направлении.
12-летняя пассажирка Chevrolet Cobalt получила ушибы мягких тканей лица и ушиб грудной клетки. У водителя Ford повреждение связок шейного отдела позвоночника.
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