Грузовик и легковушка столкнулись под Брянском: есть пострадавшие
Крупная авария произошла вечером 9 марта в Брянском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу на трассе под Брянском столкнулись грузовик и легковая машина.
На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.
По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие – пожарно-спасательные подразделения деблокировали их из поврежденной машины.
Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
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