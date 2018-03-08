Грузовик и легковушка столкнулись под Брянском: есть пострадавшие

Крупная авария произошла вечером 9 марта в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу на трассе под Брянском столкнулись грузовик и легковая машина.

На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие – пожарно-спасательные подразделения деблокировали их из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.