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Под Брянском «КамАЗ» раздавил Peugeot: погибла женщина

Опубликовано Сегодня, 09:57

Женщина погибла в результате аварии в Брянском районе.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Напомним, авария произошла вечером 9 марта.

«Метров 500 от поворота на Свень в сторону Супонево ДТП. «КамАЗ» раздавил «Пыжа», – рассказали водители. По их словам, погибла пассажирка легковой иномарки, водитель «КамАЗа» не пострадал.

Информации от ГИБДД пока не поступало.

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