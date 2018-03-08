Под Брянском «КамАЗ» раздавил Peugeot: погибла женщина
Женщина погибла в результате аварии в Брянском районе.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Напомним, авария произошла вечером 9 марта.
«Метров 500 от поворота на Свень в сторону Супонево ДТП. «КамАЗ» раздавил «Пыжа», – рассказали водители. По их словам, погибла пассажирка легковой иномарки, водитель «КамАЗа» не пострадал.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
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