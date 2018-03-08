Под Брянском «КамАЗ» раздавил Peugeot: погибла женщина

Женщина погибла в результате аварии в Брянском районе.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Напомним, авария произошла вечером 9 марта.

«Метров 500 от поворота на Свень в сторону Супонево ДТП. «КамАЗ» раздавил «Пыжа», – рассказали водители. По их словам, погибла пассажирка легковой иномарки, водитель «КамАЗа» не пострадал.

Информации от ГИБДД пока не поступало.