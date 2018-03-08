В Брянске сфотографировали суперсосульку

В Брянске сфотографировали сосульку высотой с пятиэтажный дом.

Фото, сделанное у дома № 90 по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе, опубликовано в соцсетях. «По ним подняться можно на 5-й этаж», «Красота какая, жалко сбивать», – пишут горожане.

Между тем еще 7 марта в мэрии сообщили о том, что очистку домов от льда лично контролирует и. о. главы Бежицкой районной администрации Сергей Глушенков. Дом № 60 по Молодой Гвардии попал в черный список районных властей.

Руководству управляющей компании выдали предписание о сбивании сосулек, однако коммунальщики до сих пор не добрались до проблемного дома.