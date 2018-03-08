В Брянске сфотографировали суперсосульку
В Брянске сфотографировали сосульку высотой с пятиэтажный дом.
Фото, сделанное у дома № 90 по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе, опубликовано в соцсетях. «По ним подняться можно на 5-й этаж», «Красота какая, жалко сбивать», – пишут горожане.
Между тем еще 7 марта в мэрии сообщили о том, что очистку домов от льда лично контролирует и. о. главы Бежицкой районной администрации Сергей Глушенков. Дом № 60 по Молодой Гвардии попал в черный список районных властей.
Руководству управляющей компании выдали предписание о сбивании сосулек, однако коммунальщики до сих пор не добрались до проблемного дома.
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