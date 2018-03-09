В центре Брянска на тротуар обрушилась глыба льда

Очередное «снежное» ЧП произошло в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, с крыши дома по улице Красноармейской в Советском районе на тротуар упала глыба льда. Лед разрушил вывеску магазина. По предварительной информации, никто не пострадал. Место «схождения» льда огородили лентой.

«Красноармейская. Глыба льда слетела с крыши. Чаще смотрите наверх, когда ходите возле домов», – предупреждает автор снимка.

Комментируя случившееся, горожане отмечают, что «непонятно, куда смотреть: вниз или вверх», поскольку нечищеные тротуары также представляют опасность.

«Нужно перемещаться мимо домов короткими перебежками, петляя влево вправо», «Хорошо, что козырек снесло, а не чью-то голову!» – отмечают они.

Напомним, в январе в Фокинском районе на ребенка также рухнул лед с крыши. На днях в Брянске сфотографировали суперсосульку высотой с пятиэтажку. Городские власти заявили, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями по расчистке дорог, дворов и крыш.