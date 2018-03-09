В центре Брянска на тротуар обрушилась глыба льда
Очередное «снежное» ЧП произошло в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, с крыши дома по улице Красноармейской в Советском районе на тротуар упала глыба льда. Лед разрушил вывеску магазина. По предварительной информации, никто не пострадал. Место «схождения» льда огородили лентой.
«Красноармейская. Глыба льда слетела с крыши. Чаще смотрите наверх, когда ходите возле домов», – предупреждает автор снимка.
Комментируя случившееся, горожане отмечают, что «непонятно, куда смотреть: вниз или вверх», поскольку нечищеные тротуары также представляют опасность.
«Нужно перемещаться мимо домов короткими перебежками, петляя влево вправо», «Хорошо, что козырек снесло, а не чью-то голову!» – отмечают они.
Напомним, в январе в Фокинском районе на ребенка также рухнул лед с крыши. На днях в Брянске сфотографировали суперсосульку высотой с пятиэтажку. Городские власти заявили, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями по расчистке дорог, дворов и крыш.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!