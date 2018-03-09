Под Брасово столкнулись «Калина» и «Фольксваген»: ранен водитель иномарки
Водитель Volkswagen Polo пострадал при столкновении с «Ладой Калиной» в Брасовском районе.
Авария произошла 10 марта около 16.30 на 426-м километре трассы Москва – Киев.
По предварительной информации областной ГИБДД, 18-летний водитель «Лады Калины спорт», двигаясь от деревни Погребы к трассе Москва – Киев, не уступил дорогу и врезался в Volkswagen Polo под управлением 46-летнего водителя, который ехал от Брянска в сторону Киева.
Водителя Volkswagen Polo госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.
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