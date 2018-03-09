Под Брасово столкнулись «Калина» и «Фольксваген»: ранен водитель иномарки

Жительница Смоленска Полина Пискарева, которая участвует в проекте «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС, в течение недели похудела на три килограмма и теперь продолжает дальше бороться за путевку в новую жизнь – видео передачи уже опубликовано в сети.