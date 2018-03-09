Поиск по сайту

Под Брасово столкнулись «Калина» и «Фольксваген»: ранен водитель иномарки

Опубликовано Сегодня, 15:02

Водитель Volkswagen Polo пострадал при столкновении с «Ладой Калиной» в Брасовском районе.

Авария произошла 10 марта около 16.30 на 426-м километре трассы Москва – Киев.

По предварительной информации областной ГИБДД, 18-летний водитель «Лады Калины спорт», двигаясь от деревни Погребы к трассе Москва – Киев, не уступил дорогу и врезался в Volkswagen Polo под управлением 46-летнего водителя, который ехал от Брянска в сторону Киева.

Водителя Volkswagen Polo госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.

 1080
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Женщина-водитель получила травму головы при столкновении с машиной ОВО в Брянске
  • На брянской трассе лоб в лоб столкнулись два «Фольксвагена»
  • Под Севском столкнулись два Volkswagen: водитель повредил нос
  • На трассе Брянск – Смоленск внедорожник врезался в Volkswagen при развороте
  • В Бежице столкнулись Volkswagen и BMW: один водитель в больнице
    •
    Новости регионов
    Смолянка Полина Пискарева продолжает участвовать в проекте «Взвешенные и счастливые люди»
    13:48:53 11-03-2018
    Жительница Смоленска Полина Пискарева, которая участвует в проекте «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС, в течение недели похудела на три килограмма и теперь продолжает дальше бороться за путевку в новую жизнь – видео передачи уже опубликовано в сети.
    Смолянин стал жертвой аферы при покупке инвалидного кресла
    12:50:26 11-03-2018
    Смоленские правоохранители проводят проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении местного жителя, собиравшегося приобрести товар через сеть Интернет.
    В микрорайоне Королевка водитель «ВАЗа» врезался в иномарку и скрылся с места ДТП
    12:30:24 11-03-2018
    Житель Смоленска разыскивает потенциальных очевидцев аварии, случившейся 9 марта в областном центре на улице Валентины Гризодубовой – об этом сообщают в одной из соцсетей.
    В Руднянском районе мужчина угнал авто собутыльника, пока тот спал
    22:31:24 10-03-2018
    Руднянская полиця задержала 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
    Огнеборцы тушили жилой дом в деревне Курцево
    19:00:58 10-03-2018
    Пожар в частном жилом доме, расположенном в деревне Курцево Ярцевского района, случился 9 марта – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
    На улице Румянцева в Смоленске девушка угодила под колеса авто
    17:44:51 10-03-2018
    Девушка получила травмы, попав под колеса автомобиля на улице Румянцева в областном центре 10 марта, сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:02
    Под Брасово столкнулись «Калина» и «Фольксваген»: ранен водитель иномарки
    Сегодня, 09:58
    Школьница из Климово участвует в проекте «Ты супер!» на «НТВ» (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:33
    В центре Брянска на тротуар обрушилась глыба льда
    Вчера, 16:46
    11 марта в Брянске простятся с Владимиром Дорощенко
    Вчера, 16:42
    В Брянске сфотографировали суперсосульку
    Вчера, 16:33
    Умер бывший главный медик Брянской области Владимир Дорощенко
    Вчера, 16:05
    Мэрия объяснила, почему Брянск не чистят от снега
    Вчера, 14:05
    Умер брянский пожарный Сергей Сосков
    Вчера, 13:59
    23-летняя девушка погибла в ДТП с «КамАЗом» под Брянском
    Вчера, 09:57
    Под Брянском «КамАЗ» раздавил Peugeot: погибла женщина
    9-03-2018, 20:12
    Грузовик и легковушка столкнулись под Брянском: есть пострадавшие
    9-03-2018, 17:08
    Многодетная мать из Брянска устроила пикет у Кремля
    9-03-2018, 15:08
    Под Унечей столкнулись фура, «Форд» и «Шевроле»: ранены мужчина и девочка
    9-03-2018, 10:58
    Брянцев просят помочь найти угнанный у москвича Infiniti
    9-03-2018, 10:48
    В Брянске сфотографировали 8 Марта «сильной, независимой женщины»
    8-03-2018, 22:54
    В Брянске горела постель – пожарные ехали 10 минут
    8-03-2018, 20:05
    «Вот лицо нашей администрации»: брянцы жалуются на хаос на парковке у вокзала (ВИДЕО)
    8-03-2018, 16:23
    Кубаревская гостиница на набережной в Брянске будет пятизвездочной
    8-03-2018, 12:43
    На Речной в Брянске пенсионер на Renault сбил пешехода
    8-03-2018, 12:37
    На брянской трассе водитель тяжело пострадал, пытаясь скрыться от ДПС
    8-03-2018, 12:27
    Четыре человека ранены при столкновении «ВАЗа» со столбом в Жуковке
    8-03-2018, 12:17
    Брянцы штурмовали сцену на «Дискотеке 90-х» (ФОТО, ВИДЕО)
    8-03-2018, 10:02
    Брянскому перинатальному – год: чиновники отчитались о 2,5 тысячи успешных родов
    8-03-2018, 09:16
    В Навле пройдут сплошные проверки
    8-03-2018, 09:07
    В центре Брянска скорая застряла в сугробе спустя три дня после снегопада (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    7-03-2018, 12:00
    А может проголосовать?
    6-03-2018, 12:34
    Спорт начинается с тебя
    6-03-2018, 10:53
    Водитель «Мираторга» осуждён за кражу бензина из фургона компании  
    5-03-2018, 17:33
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные
    5-03-2018, 15:51
    Юные футболисты из Брянска и Тулы поедут на соревнования в Сочи
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске сфотографировали 8 Марта «сильной, независимой женщины»
    Новости Общество
    Брянцы штурмовали сцену на «Дискотеке 90-х»
    Новости Общество
    11 марта в Брянске простятся с Владимиром Дорощенко
    Общество О главном
    Многодетная мать из Брянска устроила пикет у Кремля
    Новости На дорогах
    «Вот лицо нашей администрации»: брянцы жалуются на хаос на парковке у вокзала
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    Получить полный доступ к Единому порталу госуслугможно через онлайн-банкинг

    Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
    РЖД новости
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные

    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходныеБрянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в январе взыскало с должников около 5 миллионов рублей за поставленную электроэнергию
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метр

    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!