В Брянске из-за снега обрушилась вывеска банкомата

Очередное ЧП, связанное с большим количеством снега, произошло в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, 11 марта на проспекте Станке Димитрова в Советском районе из-за снега рухнула вывеска у банкомата.

«Налипший снег оторвал вывеску и чуть не покалечил пешехода с ребенком», – пишет автор фото.

Горожане отмечают плохую работу коммунальщиков по расчистке города от снега и льда. Напомним, ранее упавшая глыба льда разбила магазинную вывеску в Советском районе. В связи с потепление региональное ГУ МЧС предупредило брянцев об опасных сосульках и призвало соблюдать осторожность.