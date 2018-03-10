В Брянске из-за снега обрушилась вывеска банкомата
Очередное ЧП, связанное с большим количеством снега, произошло в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, 11 марта на проспекте Станке Димитрова в Советском районе из-за снега рухнула вывеска у банкомата.
«Налипший снег оторвал вывеску и чуть не покалечил пешехода с ребенком», – пишет автор фото.
Горожане отмечают плохую работу коммунальщиков по расчистке города от снега и льда. Напомним, ранее упавшая глыба льда разбила магазинную вывеску в Советском районе. В связи с потепление региональное ГУ МЧС предупредило брянцев об опасных сосульках и призвало соблюдать осторожность.
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