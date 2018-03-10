В Суземском районе сумасшедший нападал на женщин и полицейских
В Суземском районе задержали психически нездорового мужчину, нападавшего на женщин и угрожавшего убийством полицейским.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, утром 19 декабря 2017 года пьяный 56-летний житель Суземского района совершил два разбойных нападения на односельчанок.
Заходя к ним в дом и угрожая ножом, он требовал 100 рублей, необходимых ему для покупки алкоголя. Не дождавшись денег, пожилой налетчик забирал попавшиеся под руку вещи. В их числе оказались часы, чайник, посуда и продукты.
В этот же день он угрожал убийством еще двум женщинам и прибывшим на вызов сотрудникам полиции.
Мужчине предъявили обвинения в двух эпизодах разбоя, двух эпизодах угрозы убийством и угрозе применения насилия к представителю власти.
Психиатрическая экспертиза показала, что житель Суземского района страдает хроническим психическим заболеванием, которое лишает его способности осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
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