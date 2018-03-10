На Урицкого в Брянске водитель Audi протаранил Hyundai с ребенком-пассажиром

Реадовское озеро, расположенное в Смоленске, собираются открыть для купания 1 июня 2018 года – об этом стало известно 12 марта во время еженедельной планерки в администрации города.

Девочка 9 лет попала под колеса авто «ГАЗ-3102» на проспекте Гагарина в областном центре 24 февраля 2018 года; по факту ДТП было возбуждено уголовное дело; сейчас правоохранители выясняют очевидцев, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Перерасчет оплаты за отопление жителям Заднепровского района, которые попали в зону отключения тепла со 2 –го по 4-е марта, произведет смоленский филиал компании «Квадра» - сообщила пресс-служба предприятия.

Кошку с восьмого этажа дома, расположенного в Смоленске, выкинули дети, сообщила группа «Забота о животных» в соцсети 12 марта.

Ярцевские правоохранители возбудили уголовные дела в отношении супружеской пары – мужчины 1983-го года рождения и женщины 1984-го – подозреваемых в краже парфюмерии в магазине, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

18-летний житель Сафонова решил заработать денег нечестным путем и похитил чужой автомобиль; сейчас подозреваемый задержан, и ему грозит срок.

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22-летний водитель Audi Q7 врезался в Hyundai Solaris. Семилетний ребенок, который находился на заднем сиденье Hyundai и был пристегнут удерживающим устройством, получил ушиб мягких тканей головы. О других пострадавших ГИБДД не сообщает.

Авария произошла 9 марта около 19.40 у дома № 21 по улице Урицкого, сообщили в городском ОГИБДД.

В Советском районе Брянска столкнулись Audi Q7 и Hyundai Solaris. Пострадал ребенок.

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Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.