На Урицкого в Брянске водитель Audi протаранил Hyundai с ребенком-пассажиром
В Советском районе Брянска столкнулись Audi Q7 и Hyundai Solaris. Пострадал ребенок.
Авария произошла 9 марта около 19.40 у дома № 21 по улице Урицкого, сообщили в городском ОГИБДД.
22-летний водитель Audi Q7 врезался в Hyundai Solaris. Семилетний ребенок, который находился на заднем сиденье Hyundai и был пристегнут удерживающим устройством, получил ушиб мягких тканей головы. О других пострадавших ГИБДД не сообщает.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Смоленские полицейские устанавливают очевидцев ДТП на Гагарина, во время которого сбили 9-летнюю девочку
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!