В реке под Стародубом нашли тело со связанными руками: убийцы получили 13,5 и 7 лет

В Стародубе вынесли приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 35-летнего мужчины.

Напомним, убийство произошло 15 марта. Следствие установило, что его совершили 23-летний житель поселка Десятуха и его 28-летний подельник.

Молодые люди на машине вывезли мужчину, якобы укравшего деньги с банковской карты матери одного из них, на окраину леса у села Мереновка.

23-летний житель Десятухи принялся избивать его бейсбольной битой и кулаками по голове и телу. Когда тот попытался скрыться, 28-летний подельник догнал его и также несколько раз ударил кулаками по голове.

Когда мужчина потерял сознание, нападавшие погрузили его в машину и отвезли на берег реки Кичета у деревни Ворчаны Стародубского района. Там 23-летний житель Десятухи еще несколько раз ударил его битой по голове и телу. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, он связал ему руки и ноги веревкой и при помощи товарища сбросил в реку.

Мужчина погиб от механической асфиксии при утоплении в реке. Тело было обнаружено 29 марта.

Стародубский районный суд приговорил младшего нападавшего к 13,5 года, его напарника к 7 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в силу еще не вступил.