В Брянске две девушки устроили расправу над 20-летней знакомой

В Брянске две девушки в масках избили знакомую.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел поздно вечером 6 марта в Бежицком районе. На улице на 20-летнюю девушку напали две незнакомки в масках. Они избили ее, а затем, угрожая электрошокером и предметом, похожим на пистолет, отобрали документы, банковские карты и дорогой мобильный, с которого перед этим заставили удалить учетную запись.

С места нападения они скрылись на машине под управлением 20-летнего водителя, подстраховывавшего их.

Подозреваемых – двоих сестер 20 и 27 лет и их знакомого, управлявшего машиной, задержали сотрудники уголовного розыска.

Выяснилось, что причиной нападения стали оскорбительные высказывания девушки и распространение слухов про старшую из сестер.

Спланировать и осуществить нападение обиженным девушкам помог их приятель. За свои услуги он потребовал мобильный телефон девушки – его у него изъяли во время задержания.

По статье «Разбой» им грозит до 10 лет заключения. Суда они дожидаются под арестом.