В Брянске две девушки устроили расправу над 20-летней знакомой
В Брянске две девушки в масках избили знакомую.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел поздно вечером 6 марта в Бежицком районе. На улице на 20-летнюю девушку напали две незнакомки в масках. Они избили ее, а затем, угрожая электрошокером и предметом, похожим на пистолет, отобрали документы, банковские карты и дорогой мобильный, с которого перед этим заставили удалить учетную запись.
С места нападения они скрылись на машине под управлением 20-летнего водителя, подстраховывавшего их.
Подозреваемых – двоих сестер 20 и 27 лет и их знакомого, управлявшего машиной, задержали сотрудники уголовного розыска.
Выяснилось, что причиной нападения стали оскорбительные высказывания девушки и распространение слухов про старшую из сестер.
Спланировать и осуществить нападение обиженным девушкам помог их приятель. За свои услуги он потребовал мобильный телефон девушки – его у него изъяли во время задержания.
По статье «Разбой» им грозит до 10 лет заключения. Суда они дожидаются под арестом.
Новости регионов
Смоленские полицейские устанавливают очевидцев ДТП на Гагарина, во время которого сбили 9-летнюю девочку
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!