В Брянске нашли водителя, сбившего женщину на улице Дуки
Полиция разыскала водителя, сбившего женщину в Советском районе Брянска и скрывшегося с места ДТП.
ДТП произошло 12 марта около 7.35 на улице Дуки, сообщили в областной ГИБДД. 55-летняя женщина-пешеход получила ушиб коленного сустава и ушиб голени.
Личность 46-летнего водителя Mazda 323F установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что он двигался задним ходом по двору дома № 9 (на фото) и не заметил женщину.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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