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В Брянске неизвестный водитель изувечил пешехода

Опубликовано Сегодня, 13:00

38-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональной ГИБДД, 12 марта около 1.00 у дома № 8 по улице Брянского Фронта пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, перелом 9-го ребра и множественные ушибы нижних и верхних конечностей.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.

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