В Брянске неизвестный водитель изувечил пешехода
38-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.
Как сообщили в региональной ГИБДД, 12 марта около 1.00 у дома № 8 по улице Брянского Фронта пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.
У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, перелом 9-го ребра и множественные ушибы нижних и верхних конечностей.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.
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