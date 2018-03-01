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В Брянске молодой сотрудник ППС по пути со службы обезвредил грабителя

Опубликовано Сегодня, 17:00

В Брянске полицейский Кирилл Зайцев по пути со службы предотвратил ограбление пенсионерки.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел вечером 12 марта в Советском районе.

Возвращавшийся домой со службы сотрудник 2-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Брянску младший сержант полиции Кирилл Зайцев увидел, как грабитель пытается вырвать сумку из рук пожилой женщины.

При виде полицейского злоумышленник бросился бежать. Однако Кирилл Зайцев догнал и задержал его.

49-летнего жителя Брянска обвинили в грабеже. Ему грозит до семи лет заключения.

Сержанта полиции Кирилла Зайцева поощрят правами начальника УМВД России по городу Брянску.

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