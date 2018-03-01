В Брянске молодой сотрудник ППС по пути со службы обезвредил грабителя
В Брянске полицейский Кирилл Зайцев по пути со службы предотвратил ограбление пенсионерки.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел вечером 12 марта в Советском районе.
Возвращавшийся домой со службы сотрудник 2-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Брянску младший сержант полиции Кирилл Зайцев увидел, как грабитель пытается вырвать сумку из рук пожилой женщины.
При виде полицейского злоумышленник бросился бежать. Однако Кирилл Зайцев догнал и задержал его.
49-летнего жителя Брянска обвинили в грабеже. Ему грозит до семи лет заключения.
Сержанта полиции Кирилла Зайцева поощрят правами начальника УМВД России по городу Брянску.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!