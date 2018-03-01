На Станке Димитрова в Брянске ограбили инкассатора

В Брянске совершено разбойное нападение на инкассатора.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, утром 13 марта в районе дома № 61 по проспекту Станке Димитрова злоумышленник ранил инкассатора и скрылся с крупной суммой денег.

«Одного инкассатора подрезали, бродяга скрылся с баблом», «Ограбление инкассатора, 1 лям», - рассказали очевидцы.

На месте работали полицейские и медики. Официальной информации о случившемся пока не поступало.