Под Унечей перевернулась «Приора»: ранена молодая пара
Молодой человек и девушка пострадали в результате аварии в Унечском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 13 марта около 13.10 на 10-м километре дороги Унеча – Мглин.
21-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь от Унечи к Мглину, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водителя госпитализировали с травматическим шоком и сотрясением головного мозга. У 17-летней пассажирки закрытый краевой перелом тела 1-го поясничного позвонка и ссадины обеих голеней – она также находится в больнице.
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