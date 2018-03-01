Под Унечей перевернулась «Приора»: ранена молодая пара

Молодой человек и девушка пострадали в результате аварии в Унечском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 13 марта около 13.10 на 10-м километре дороги Унеча – Мглин.

21-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь от Унечи к Мглину, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали с травматическим шоком и сотрясением головного мозга. У 17-летней пассажирки закрытый краевой перелом тела 1-го поясничного позвонка и ссадины обеих голеней – она также находится в больнице.