Женщина ранена в тройном ДТП в Карачеве

Женщина получила травмы в результате тройной аварии в Карачеве.

13 марта около 17.10 на улице Карла Маркса столкнулись «ГАЗель», «Лада Гранта» и «ВАЗ-21074», сообщает областная ГИБДД.

33-летний водитель «ГАЗ-32213», выезжая по второстепенной дороге на улицу Федюнинского, не уступил «ВАЗ-21074» под управлением 21-летнего водителя, который ехал по главной. После столкновения «ГАЗель» врезалась в «Ладу Гранту», 69-летний водитель которой остановился на второстепенной дороге при выезде на главную.

У 43-летней пассажирки «ВАЗа» диагностировали сдавление и перелом грудины и ушиб грудной клетки.