Женщина ранена в тройном ДТП в Карачеве
Женщина получила травмы в результате тройной аварии в Карачеве.
13 марта около 17.10 на улице Карла Маркса столкнулись «ГАЗель», «Лада Гранта» и «ВАЗ-21074», сообщает областная ГИБДД.
33-летний водитель «ГАЗ-32213», выезжая по второстепенной дороге на улицу Федюнинского, не уступил «ВАЗ-21074» под управлением 21-летнего водителя, который ехал по главной. После столкновения «ГАЗель» врезалась в «Ладу Гранту», 69-летний водитель которой остановился на второстепенной дороге при выезде на главную.
У 43-летней пассажирки «ВАЗа» диагностировали сдавление и перелом грудины и ушиб грудной клетки.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!