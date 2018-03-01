В Брянске четверых смолян будут судить за «закладки» с солями и спайсами

Спящего мужчину обнаружили спасатели во время пожара в подвале жилого дома по улице Лавочкина в областном центре, его незамедлительно вынесли от очага возгорания – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Более 117 тысяч рублей руководитель коммерческой фирмы задолжал своему главному бухгалтеру; сейчас в отношении гендиректора смоленский следком возбудил уголовное дело.

Всероссийский открытый творческий конкурс студенческих работ «Стена» на лучшую концепцию архитектурно-художественного решения реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Крепостные стены и башни, XVI-XVIII вв.» стартовал в Смоленске – сообщила пресс-служба РВИО.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с февраля по август смоляне делали «закладки» с наркотиками в Брянске. В августе их задержали полицейские. Из незаконного оборота изъято 889 граммов синтетических наркотиков: солей и спайсов.

Четверо жителей Смоленска предстанут перед брянским судом по обвинению в наркоторговле.

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Результаты деятельности «Ростелекома» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .

Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.